Posidonia Sea Tourism Forum: Με τη συμμετοχή σημαντικών εταιριών κρουαζιέρας

To YES Forum λέει ΝΑΙ στο Θαλάσσιο Τουρισμό με τη διοργάνωση του YES to Sea Tourism Forum την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στη συνεδριακή αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» στο Μέγαρο Μουσικής από τις 13:00 μέχρι τις 19:00, κατά τη διάρκεια του International Conference & Exhibition του Posidonia Sea Tourism Forum.

Το YES είναι το πρώτο συνέδριο το οποίο τελείται υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Ναυτιλίας, Παιδείας, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της πλειοψηφίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και διοργανώνεται από μια ομάδα 45 νέων εθελοντών. ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, η κα Ευρυδίκη Κουρνέτα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού και ο κ. Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους απευθυνόμενοι στους νέους και κάνοντας χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ανοιχτός διάλογος που ξεκίνησε στα πλαίσια των Ποσειδωνίων 2016 και στον οποίο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1300 συμμετέχοντες πρέπει να συνεχιστεί και ελπίζουμε ότι ολοένα και περισσότεροι θα αφουγκράζονται και θα υποστηρίζουν το όραμα και την προσπάθεια μας.

Οι συμμετέχοντες του YES to Sea Tourism θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να γνωρίσουν την έκθεση του Posidonia Sea Tourism, να παρακολουθήσουν μια συνεδρία yachting, αλλά και να θέσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με τους κλάδους της κρουαζιέρας, του yachting, και του θαλάσσιου τουρισμού. Το YES to Sea Tourism Forum θα εξετάσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτούς τους κλάδους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία σε αυτούς.

Μετά τον χαιρετισμό που θα απευθύνoυν ο Ηλίας Τσακίρης, CEΟ, American Hellenic Hull και ο Χάρης Δασκαλάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής, BCA College, απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων θα δώσουν καταξιωμένα στελέχη του χώρου. Πιο συγκεκριμένα θα συμμετέχουν οι: Γιώργος Ξηραδάκης, Managing Director, XRTC Business Consultants Ltd. και Πρόεδρος του Propeller Club (Port of Piraeus), ως συντονιστής του πάνελ με ομιλητές τον Διογένη Βενετόπουλο, Partner - Vice President Sales, Variety Cruises, Εμμανουήλ Βορδώνη, Πρόεδρο POSEIDONION GRAND HOTEL - Ex-Executive Director, Thenamaris, Δημήτρης Κουτσολιούτσο, CEO/Founder, Instayacht - Farmers Republic, Κρίση Παλάση, Partner, CTM Hellas, Μαρία Θεοφανοπούλου, Publisher of Greek Travel Pages.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στα Ελληνικά εξαιρουμένου του διαλόγου του Ukko Metsola, Vice President, Royal Caribbean Cruises Ltd με τους νέους, ο οποίος θα γίνει στα Αγγλικά.

Η εμπειρία στο YES to Sea Tourism δεν τελειώνει εδώ. Μετά το πέρας του πάνελ, στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα συμμετέχουν στα 4 networking corners ώστε να μιλήσουν στους νέους για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και να δεχθούν τα ερωτήματα τους. Οι θεματικές θα αφορούν τα “τμήματα Ναυλώσεων, Πληρωμάτων και Operations Ναυτιλιακής Εταιρείας”, “Startups, Innovation & Save Time in Shipping Agencies”, “Τεχνικό & Οικονομικό Τμήμα Ναυτιλιακής Εταιρείας” και Marine Insurance & Νηογνώμονες”.