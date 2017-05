1ο YES to Sea Tourism Forum στα POSIDONIA 2017

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 4ου POSIDONIA Sea Tourism Forum πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 με μεγάλη επιτυχία, το 1ο ΥES to Sea Tourism Forum με την πρωτοβουλία ομάδας 40 νέων επιστημόνων και με το συντονισμό της κυρίας Δανάης Μπεζαντάκου, Διευθύνουσας Συμβούλου της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS.

Το YES to Sea Tourism Forum πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Ναυτιλίας, Παιδείας, Τουρισμού, του ΕΟΤ αλλά και της πλειοψηφίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Στην κατάμεστη αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής το παρόν έδωσαν περισσότεροι από 600 φοιτητές και στελέχη από το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, της ναυτιλίας και όχι μόνο.

Με αφορμή την συγκεκριμένη εκδήλωση, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη δημιουργίας μιας Πλατφόρμας Ανοιχτού Διαλόγου μεταξύ της νέας γενιάς της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού και των σημερινών στελεχών τους. Όλοι οι συμμετέχοντες εξήραν τη συμβολή της συγκεκριμένης διοργάνωσης στο σκοπό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της έναρξης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο κύριος Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, η κυρία Ευρυδίκη Κουρνέτα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Άξιο αναφοράς είναι ότι στα πλαίσια του Forum έγινε επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και εκσυγχρόνισης ακόμη περισσότερο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα 8 Δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού. Σε συνέχεια του YES to Shipping 2016 υπογραμμίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας η αναγκαιότητα αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη του επιπέδου σπουδών στις συνδεδεμένες με τη ναυτιλία σχολές και η στενότερη διασύνδεσή τους με τη ναυτιλιακή κοινότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Focus Bari για το YES to Sea Tourism Forum και παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες, το 82% των ερωτηθέντων βαθμολογούν από 7 μέχρι άριστα (10) τον θαλάσσιο τουρισμό, όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει, ενώ όσον αφορά τις αμοιβές το 66% θεωρεί ότι είναι καλές σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Ωστόσο σε ποσοστό 80% θεωρούν ότι η πληροφόρηση για την απασχόληση είναι περιορισμένη.

Ο Αντιπρόεδρος της Royal Caribbean κύριος Ukko Metsola, κατά την διάρκεια της ομιλίας και του ζωντανού διαλόγου του με τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου της κρουαζιέρας και των σκαφών αναψυχής. Τόνισε επίσης πως βασική προϋπόθεση για την ανέλιξη ενός νέου είναι η θέληση και η επιμονή.

Ανάμεσα στα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές ήταν πως στην Ελλάδα οι τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, της κρουαζιέρας και του yachting βρίθουν ευκαιριών, τις οποίες οι νέοι δεν πρέπει να φοβηθούν να κυνηγήσουν και να εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, ετέθησαν και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αφορούν στην εξεύρεση στελεχών, δόθηκαν συμβουλές για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας νέος στην αρχή της καριέρας του ενώ όλοι επέμειναν πως πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες «για να μείνουμε Ελλάδα».

Το Forum τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, καθηγητές από τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, υψηλόβαθμα στελέχη του Θαλάσσιου Τουρισμού και της Ναυτιλίας, εκπρόσωποι σημαντικών οργανισμών αλλά και εκπρόσωποι από το σύνολο του Ναυτιλιακού Τύπου.

Το YES to Sea Tourism ολοκληρώθηκε με στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας να συμμετέχουν σε 4 networking corners με θεματικές “Chartering, Crew and Operations Departments of a Shipping Company”, “Startups, Innovation & Save Time in Shipping Agencies”, “Technical and Finance Department of a Shipping Company” και “Marine Insurance and Classification Societies”, να δίνουν συμβουλές στους νέους και να απαντούν στα ερωτήματά τους για τους παραπάνω τομείς.

Στο τέλος η κυρία Δανάη Μπεζαντάκου κάλεσε όλους τους συντελεστές και υποστηρικτές του YES Forum να συνεχίσουν τον επιτυχημένο αυτό διάλογο και την επόμενη χρονιά, στο 2ο YES to Shipping Forum, στις 8 Ιούνιου του 2018 στα πλαίσια των Ποσειδωνίων 2018.