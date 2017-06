Έχει κατακλυστεί το Αιγαίο με γκρίζες μισθώσεις σκαφών αναψυχής

Καμπανάκι για τις γκρίζες μισθώσεις στο yachting έκρουσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού κ. Αντώνης Στελλιάτος κατά την ομιλία του την δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης «The Posidonia Sea Tourism Forum», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 και 24 Μαΐου.

To θέμα της συζήτησης ήταν Yachting: an underachieving giant for the East Med. (ο κοιμισμένος γίγαντας της Ανατολικής Μεσογείου).

«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως τα μεγάλα ξένα κεφάλαια, αγνώστων συμφερόντων έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό Lobby, ώστε στο Αιγαίο μας να κυματίζουνε σημαίες εκτός της Ελληνικής και Ευρωπαικής» τόνισε.

Ο κ. Στελλιάτος σημείωσε ότι 5.102 επαγγελματικά σκάφη, ελληνικής σημαίας, στηρίζουνε την Ελληνική Οικονομία αλλά και τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες δεν θα είχαν πρόσβαση σε τουριστικές εισροές.

Υπογράμμισε ότι 3.500 Έλληνες ναυτικοί εργάζονται στα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, ως skippers & hostessesστα 3,000 σκάφη άνευ πληρώματος. Αυτά τα σκάφη όπως είπε δίνουν ζωή στα ναυπηγεία, τα συνεργεία, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και σε όλα τα άλλα περιφερειακά ναυπηγεία που επιβιώνουν λόγω των σκαφών που ελλιμενίζονται εκεί μόνιμα και τους χιλιάδες προμηθευτές που δουλεύουν αποκλειστικά με τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη.

Ο κ. Στελλιάτος κατηγόρησε τη ΜΥΒΑ και τους ομιλητές, ότι γνωρίζουν πως σκάφη τρίτης σημαίας κάνουν παράνομα ναύλα στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει δια της νομίμου οδού. «Ζημιώνουν το Ελληνικό κράτος με το να μην αποδίδουν τον ΦΠΑ και κάνοντας αθέμιτο ανταγωνισμό» είπε. Όπως εξήγησε, τα σκάφη αυτά θα μπορούσαν να πραγματοποιούν νόμιμους ναύλους στην Ελλάδα, εφόσον ακολουθούσαν όσα προβλέπει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο: είτε αποκτώντας ΑΦΜ (αν ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι φυσικό πρόσωπο), είτε να δημιουργήσουν μια εταιρεία (κατηγορίας ΝΕΠΑ) όπως συμβαίνει και με τα επαγγελματικά σκάφη που φέρουν ελληνική σημαία. Υποστήριξε, μάλιστα, πως ένα πλοίο με ευρωπαϊκή σημαία και τις σχετικές πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένο νηογνώμονα εξασφαλίζει άδεια εντός μηνός.

Το εντυπωσιακό είναι πως οι εκπρόσωποι των πλοιοκτητών σκαφών που φέρουν σημαίες τρίτων χωρών παραδέχθηκαν, επίσης δημοσίως, ότι γνωρίζουν πως υπάρχουν σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν παράνομες ναυλώσεις στην Ελλάδα. Σε σχετικό ερώτημα μάλιστα για τους λόγους που δεν χρησιμοποιούν τη νόμιμη οδό, ανέφεραν πως οι πλοιοκτήτες δεν θέλουν να μπλέξουν με την ελληνική γραφειοκρατία και δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος που συνεπάγεται η ίδρυση μιας νόμιμης εταιρείας (ΝΕΠΑ) στην Ελλάδα.

Σε απάντηση των παραπάνω ο Αντώνης Στελλιάτος δεσμεύθηκε ότι θα βοηθήσει η ΕΠΕΣΤ όσο μπορεί στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας ώστε να αποκτήσουν άδεια επαγγελματικού όσοι την ζητήσουν και επιτέλους να αρχίσουν να προσφέρουν στην Ελληνική οικονομία μέσω της καταβολής ΦΠΑ.

Τελικά υπήρξε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΜΥΒΑ και της ΕΠΕΣΤ η οποία και θα μπορέσει να κάνει την Ελλάδα κέντρο του Θαλάσσιου Τουρισμού παγκοσμίως.

Γιώργος Αλεξάκης