Μειωμένα τα κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2017 για την Gazprom, τον ρώσικο ενεργειακό γίγαντα και μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου στον κόσμο. Συγκεκριμένα τα κέρδη της Gazprom μειώθηκαν από $6,4 δις το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε $5,89 δις την ίδια περίοδο του 2017, μία μείωση της τάξεως του 8%.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε $31,8 δις, συγκριτικά με τα $30 δις για την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Από τις αρχές του έτους έως και τον περασμένο Μάρτιο, οι καθαρές πωλήσεις φυσικού αερίου της Gazprom σε Ευρώπη και Τουρκία άγγιξαν τα $10,5 δις, μείωση κατά 10%, σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2016, λόγω της μειωμένης αξίας του ρώσικου νομίσματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δύο γιαπωνέζικες εταιρείες, η Mitsui & Co., Ltd. και η Itochu Corporation έχουν δείξει ενδιαφέρον για το «Baltic LNG project» της Gazprom. To «Baltic LNG project» αποτελεί ένα σχέδιο της ρωσικής εταιρείας να εγκαταστήσει κοντά στο λιμάνι του Ust-Luga μία μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου, με την παραγωγή να προορίζεται για τις αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Με την δημιουργία της νέας μονάδας η Gazprom θα έχει την δυνατότητα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για LNG, καθώς εκτιμάται ότι θα παράγει ετησίως 10 εκατ. τόνους.