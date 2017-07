Δύο νέες παράνομες ναυλώσεις επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία, αυτή τη φορά στη στη Σίφνο, απέτρεψε το Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο της πάγιας εντολής πάταξης του φαινομένου στις ελληνικές θάλασσες, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, και κατ’ επέκταση της καθημερινής και εντατικής προσπάθειας που καταβάλει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον σκοπό αυτό.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σίφνου, εντός του λιμένα Καμαρών Σίφνου, διαπιστώθηκαν δύο παράνομες ναυλώσεις των σκαφών αναψυχής ''ANANIJA'' σημαίας Βελγίου και ''SENUR'' σημαίας Γερμανίας. Αμφότερα δραστηριοποιούνταν έχοντας σύμβαση ναύλωσης με τόπο επιβίβασης και αποβίβασης την ελληνική επικράτεια, αλλά χωρίς να έχουν την προβλεπόμενη άδεια.

Από το Λιμενικό Σταθμό της Σίφνου, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμπανάκι για τις γκρίζες μισθώσεις στο yachting είχε κρούσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού κος Αντώνης Στελλιάτος κατά την ομιλία του την δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης «The Posidonia Sea Tourism Forum», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 και 24 Μαΐου. To θέμα της συζήτησης ήταν Yachting: an underachieving giant for the East Med. (ο κοιμισμένος γίγαντας της Ανατολικής Μεσογείου).

«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως τα μεγάλα ξένα κεφάλαια, αγνώστων συμφερόντων έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό Lobby, ώστε στο Αιγαίο μας να κυματίζουνε σημαίες εκτός της Ελληνικής και Ευρωπαικής» τόνισε.

Ο κ. Στελλιάτος σημείωσε ότι 5.102 επαγγελματικά σκάφη, ελληνικής σημαίας, στηρίζουνε την Ελληνική Οικονομία αλλά και τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες δεν θα είχαν πρόσβαση σε τουριστικές εισροές.

Υπογράμμισε ότι 3.500 Έλληνες ναυτικοί εργάζονται στα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, ως skippers & hostesses στα 3,000 σκάφη άνευ πληρώματος. Αυτά τα σκάφη όπως είπε δίνουν ζωή στα ναυπηγεία, τα συνεργεία, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και σε όλα τα άλλα περιφερειακά ναυπηγεία που επιβιώνουν λόγω των σκαφών που ελλιμενίζονται εκεί μόνιμα και τους χιλιάδες προμηθευτές που δουλεύουν αποκλειστικά με τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη.

Γιώργος Αλεξάκης