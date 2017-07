Η τριήμερη κρουαζιέρα «Ειδυλλιακό Αιγαίο» της Celestyal Cruises απογειώνει τη διάθεση με περισσότερα parties και χορό στην πρώτη World Party Cruise στο καταγάλανο Αιγαίο

Η Celestyal Cruises υποδέχεται την ανατρεπτική World Party Cruise powered by What’s Up στο Celestyal Nefeli που θα σαλπάρει για την τριήμερη κρουαζιέρα «Ειδυλλιακό Αιγαίο» από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου, με προορισμούς τη Μύκονο, το Κουσάντασι, τη Σάμο και τη Μήλο. Για τρεις ολόκληρες ημέρες, η ιδιαίτερη κρουαζιέρα #CelestyalWorldParty, που διοργανώνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο World Party Traveller και είναι εμπνευσμένη από τα ταξίδια του δημοφιλούς παρουσιαστή Σάκη Τανιμανίδη σε ολόκληρο τον κόσμο, επιφυλάσσει ατέλειωτο ξεφάντωμα με μοναδικά pool parties, happenings, παιχνίδια, διαγωνισμούς εν πλω, αλλά και αξέχαστες εκδρομές στους προορισμούς που θα επισκεφθούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες του Celestyal Nefeli θα απολαύσουν εν πλω γνωστούς DJ και guest barmen, όπως o Γιώργος Μανίκας και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, και παράλληλα θα συμμετέχουν σε παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού, hula hoop, διελκυστίνδα, δραστηριότητες στην πισίνα, ένα ξεκαρδιστικό standup comedy από τον Γιώργο Χατζηπαύλου καθώς και το πρώτο World Party Traveller Song Contest, με έπαθλο ένα World Party ταξίδι. Η #CelestyalWorldParty κρουαζιέρα περιλαμβάνει και διασκέδαση σε επιλεγμένους προορισμούς όπως στο Super Paradise της Μυκόνου, στη Σάμο καθώς και στη Μήλο για μοναδικές βουτιές στις μαγευτικές παραλίες τους.

Την τελευταία μέρα το World Party Cruise παραδίδεται στους ήχους των REC, σε ένα μοναδικό πάρτι έκπληξη με live συναυλία του αγαπημένου ελληνικού συγκροτήματος. Αποχαιρετώντας αυτήν τη μοναδική εμπειρία, όλοι οι επιβάτες θα ελευθερώσουν στον βραδινό καλοκαιρινό ουρανό ιπτάμενα χρωματιστά φαναράκια, δίνοντας την υπόσχεση για μια νέα συνάντηση εν πλω, με τη φιλοξενία της Celestyal Cruises και το αστείρευτο κέφι του World Party Traveller.