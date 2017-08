Στοπ στις παράνομες ναυλώσεις επιχειρεί να βάλει τόσο με ελέγχους όσο και με νέο νομοθετικό πλαισιο το υπουργείο Ναυτιλίας.

Είναι ενδεικτικό ότι περισσότερα από 40 παράνομα ναυλοσύμφωνα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων, ακόμα και ενός εκατομμυρίου ευρώ έχουν εντοπιστεί από τις αρχές.

Με αφορμή τη σημερινή δημοσίευση τεσσάρων τροπολογιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής τόνισε:

«Διακηρυγμένος στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η πάταξη των παράνομων ναυλώσεων τουριστικών σκαφών αναψυχής, φαινομένου που πλήττει αφενός τηνεθνική οικονομία, αφετέρου τη φήμη και την ασφάλεια του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο δόθηκαν εντολές για διενέργεια εντατικών ελέγχων, ενώ αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για παράνομες ναυλώσεις τουριστικών σκαφών. Παράλληλα δημοσιεύτηκε και ισχύει από σήμερα ο νόμος 4487/17, με αριθμό ΦΕΚ 116/Α, το άρθρο 52 του οποίου προβλέπει απαγόρευση απόπλου σκαφών αναψυχής που εκτελούν παράνομη ναύλωση. Για να αρθεί η απαγόρευση αυτή, πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο ή να κατατεθεί εγγυητική επιστολή τραπεζικού ιδρύματος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ύψους διπλάσιου του προστίμου.

Η επακριβής έννοια του όρου «παράνομη ναύλωση» προσδιορίσθηκε και αποσαφηνίσθηκε πλήρως και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των ναυλώσεων τουριστικών σκαφών ενημερώθηκαν με σειρά δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο παρερμηνείας, σκόπιμης ή μη.

Οι Έλληνες φορολογούμενοι και οι επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού πρέπει να ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή ούτε στη φοροδιαφυγή και στην απώλεια κρατικών εσόδων, ούτε στον αθέμιτο ανταγωνισμό από παράνομη δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ελέγχει την αυστηρή και δίκαιη τήρηση των σχετικών νόμων. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάστηκε με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για συντονισμένες ενέργειες σε ελέγχους φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών είναι εντυπωσιακά, κυρίως ως προς τις διαπιστώσεις που έγιναν φέτος. Βρέθηκαν για πρώτη φορά περισσότερα από 40 παράνομα ναυλοσύμφωνα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων, ακόμα και ενός εκατομμυρίου ευρώ. Από αυτή τη δραστηριότητα το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε κανένα έσοδο, καθώς δεν πληρώθηκε ο ΦΠΑ, δεν φορολογήθηκε κανένα εισόδημα φυσικών προσώπων, εταιρειών, πρακτορείων, μεσιτών ή άλλων εμπλεκομένων. Αντίθετα, τα σκάφη έτυχαν τελωνειακών απαλλαγών, αφού κυκλοφορούν στα χωρικά μας ύδατα ως commercial (επαγγελματικά) σκάφη άλλων χωρών.

Το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή κατέστησε σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους κύκλους ότι στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι και τηρούνται. Καμιά παραβατική συμπεριφορά, από οποιοδήποτε οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν θα επιτραπεί. Οι επαγγελματίες του χώρου που δραστηριοποιούνται σύννομα θα προστατευθούν, γιατί είναι εκείνοι που υπηρετούν και προωθούν το τουριστικό μας προϊόν με συνέπεια, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και διασφαλίζοντας τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο θαλάσσιος τουρισμός στη χώρα μας για να είναι ανταγωνιστικός και ελκυστικός.

Η Ελλάδα προσφέρει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν, που χαρακτηρίζεται από φυσικό πλούτο, πολιτισμό σύγχρονο και αρχαίο, γαστρονομία, φιλοξενία και πάνω από όλα ασφάλεια. Οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτό το εθνικό μας προϊόν και είναι κοινό συμφέρον να πατάξουμε φαινόμενα που το απειλούν ή το εκμεταλλεύονται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμπανάκι για τις γκρίζες μισθώσεις στο yachting είχε κρούσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού κ. Αντώνης Στελλιάτος κατά την ομιλία του την δεύτερη ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης «The Posidonia Sea Tourism Forum», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 και 24 Μαΐου.

To θέμα της συζήτησης ήταν Yachting: an underachieving giant for the East Med. (ο κοιμισμένος γίγαντας της Ανατολικής Μεσογείου).

«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως τα μεγάλα ξένα κεφάλαια, αγνώστων συμφερόντων έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό Lobby, ώστε στο Αιγαίο μας να κυματίζουνε σημαίες εκτός της Ελληνικής και Ευρωπαικής» τόνισε.



Ο κ. Στελλιάτος σημείωσε ότι 5.102 επαγγελματικά σκάφη, ελληνικής σημαίας, στηρίζουνε την Ελληνική Οικονομία αλλά και τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας οι οποίες δεν θα είχαν πρόσβαση σε τουριστικές εισροές.

Υπογράμμισε ότι 3.500 Έλληνες ναυτικοί εργάζονται στα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, ως skippers & hostesses στα 3,000 σκάφη άνευ πληρώματος. Αυτά τα σκάφη όπως είπε δίνουν ζωή στα ναυπηγεία, τα συνεργεία, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και σε όλα τα άλλα περιφερειακά ναυπηγεία που επιβιώνουν λόγω των σκαφών που ελλιμενίζονται εκεί μόνιμα και τους χιλιάδες προμηθευτές που δουλεύουν αποκλειστικά με τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη.



Γιώργος Αλεξάκης