Το αριστοτεχνικό βιβλίο Chian Shipping The Merchant Marine Of Chios Through The Ages ή «Χια Ναυτιλία. Η εμπορική ναυτιλία της Χίου Δια Μέσου Των Αιώνων είναι μια ακόμα σημαντική συμβολή του Δρ. Ματθαίου Δ. Λώς, Διευθύνοντος Συμβούλου της ναυτιλιακής εταιρίας «Vrontados S.A. στη συναρπαστική δεξαμενή ιστορίας, που λέγεται Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία. Η εμπεριστατωμένη αυτή εργασία πρώτο- δημοσιεύτηκε στην επετειακή έκδοση Βίοι Παράλληλοι , ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη το 2014, για να τιμήσει την 100ή επέτειο από την απελευθέρωση της Χίου από τον οθωμανικό ζυγό, η οποία συνέπεσε επίσης, με την ίδρυση του Πανχιακού Συλλόγου «Κοραής».