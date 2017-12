Για 13η συνεχή χρονιά το Institute of Chartered Shipbrokers, Greek Branch πραγματοποίησε το Ετήσιο Συνέδριό του, την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τίτλο : «Sailing into calmer waters? Cautious optimism returns».

Η προσέλευση των συμμετεχόντων ήταν αξιοσημείωτη για ακόμη μια χρονιά, καθώς πάνω από 400 καταξιωμένοι επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας παρευρέθησαν στην εκδήλωση.

H κα Ναταλία Μαργιώλη Κομνηνού, FICS, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ICS Greek Branch και του Hellenic Management Centre και ο κος Νικόλαος Α. Τσαβλίρης, FICS, Πρόεδρος του ICS Greek Branch και του Tsavliris Salvage Group άνοιξαν την εκδήλωση και καλωσόρισαν το κοινό.

Φέτος οι διακεκριμένοι ομιλητές συμμετείχαν σε ένα Q & A session όπου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τον τομέα της πρακτικής τους.

Οι επιφανείς προσωπικότητες που αποτελούσαν το πάνελ ήταν οι:

Ο Κος. Κωνσταντίνος Μπιτούνης, FICS, Solicitor, Piraeus office Manager, Waterson Hicks

H Κα. Αμαλία Μίλιου Θεοχαράκη, MICS, Chartering Manager, TΕΟ Shipping Corporation Ltd

Ο Κος. Μενέλαος Παγκαλος, MICS, Managing Director Chios Navigation (Hellas) Ltd

Ο Κος. Peter Sand, Chief Shipping Analyst, BIMCO

H Κα. Κατερίνα Σταθοπόυλου, Executive Director, Investments & Finance Ltd.

Ο Κος. Simon Ward, FICS, Director, Ursa Shipbrokers

Ο Κος. Adrian Wooldridge, MICS, Chief Commercial Officer, Navios Maritime Acquisition Corporation

Ο Κος. Φώτιος Ζερίτης, FICS, Commercial Shipping & Strategic Planning Analyst, Qatar Gas Transport Company

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Ηλίας Μπίσσιας, Διευθυντής, Ναυτικά Χρονικά

Στο τέλος του Q&A session, το κοινό είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με το πάνελ των ομιλητών, αποδεικνύοντας το γεγονός ότι το ICS Annual Forum δεν αποτελεί απλώς ένα σημείο συνάντησης των επαγγελματιών της αγοράς αλλά και ένα μέρος ανταλλαγής ιδεών και απόψεων.

Κατά τη διάρκεια του ICS Annual Forum πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων στους υποψηφίους που διακρίθηκαν στις εξετάσεις του ICS.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το ICS Greek Branch διακρίθηκε ως το μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο στον κόσμο με ρεκόρ συμμετοχής μαθητών στις εξετάσεις του ICS. Περισσότερα από 500 ναυτιλιακά στελέχη παρακολούθησαν τα επαγγελματικά ναυτιλιακά προγράμματα του ICS και πήρε μέρος στις εξετάσεις. Φέτος 8 υποψήφιοι διακρίθηκαν παγκοσμίως στις εξετάσεις τους και βραβεύτηκαν για την απόδοση τους.

Οι υποψήφιοι που διακρίθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν:

H Κα. Αλεξία Ανδριανοπούλου, Cape Maritime , διάκριση στις εξετάσεις του Ship Sale & Purchase

διάκριση στις εξετάσεις του H Κα. Φρόσω Αλβανού, Regal Agencies , διάκριση στις εξετάσεις του Ship Sale & Purchase

διάκριση στις εξετάσεις του H Κα. Δήμητρα Γκελτή, Δικηγόρος και Διαμεσολαβήτρια, διάκριση στις εξετάσεις του Marine Insurance μεταξύ των μαθητών του Greek Branch

διάκριση στις εξετάσεις του μεταξύ των μαθητών του Greek Branch Ο Κος. Ιωάννης Ιωαννίδης, Ursa Shipbrokers , διάκριση στις εξετάσεις του Ship Sale & Purchase

διάκριση στις εξετάσεις του H Κα . Χριστίνα Καρασαρλή , Eastern Mediterranean Maritime Limited , διάκριση στις εξετάσεις του Shipping Finance

, διάκριση στις εξετάσεις του Ο Κος. Γιώργος Κέφαλος, διάκριση στις εξετάσεις του Shipping Finance

Επίσης, 2 μαθητές από το ICS Greek Branch διακρίθηκαν με την απόκτηση του υψηλότερου-παγκοσμίως- βαθμού στις εξετάσεις τους, οι οποίοι βραβεύθηκαν επίσης, κατα την Τελετή Απονομής που διοργανώθηκε από τα κεντρικά του ICS στο Trinity House του Λονδίνου, τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Κος. Δημήτρης Λάμπρου , Super Eco Management, παγκόσμια διάκριση του στο μάθημα Ship Sale & Purchase

, Super Eco Management, παγκόσμια διάκριση του στο μάθημα Ship Sale & Purchase Η Κα Ελένη Μαυρέα, παγκόσμια διάκριση στα μαθήματα: Ship Sale & Purchase,

Shipping Law και Dry Cargo Chartering

Το 13ο Ετήσιο Συνέδριο του ICS Greek Branch πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία και στήριξη των ακόλουθων χορηγών :

Acropolis Chartering & Shipping Inc., Capital Ship Management Corp., Cass Technava Maritime S.A., Danaos Corporation, Eastern Mediterranean Maritime Ltd., Element Shipmanagement S.A., European Product Carriers Ltd., Gac Shipping S.A., Gregale (Dry Bulk) Shipping, Hellaschart Ltd., Hollman Fenwick Willan International, Navios Maritime Holdings Inc, S. Frangoulis Shipmanagement, Seanergy Maritime Holdings Corp., Springfield Shipping Co Panama S.A., Super Eco Tankers Management Inc., Target Marine S.A., The Marshall Islands Registry, Technomar Shipping Inc., Tsavliris Salvage Group, Tsakos Energy Navigation