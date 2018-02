Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που ο χώρος της ναυτιλίας είχε έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα – οι περισσότερες συμφωνίες έκλειναν με μια χειραψία. Ακόμη και στον παραδοσιακά τραπεζικό κλάδο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, οι εφοπλιστές μπορεί να μην γνώριζαν όλες τις λεπτομέρειες του δανείου ή της υποθήκης, αλλά ο λόγος και η χειραψία τους σφράγιζαν ουσιαστικά τις συμβάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση μπορεί να λάμβανε τη μορφή κοινοπρακτικού δανείου ή δημόσιας εγγραφής.

Αυτή η εποχή όμως έχει παρέλθει. Το κενό που άφησαν οι τράπεζες καλύφθηκε ταχύτατα από εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται και ο ρόλος της Κίνας. Αρχικά στις εξαγωγικές πιστώσεις για τα νεότευκτα πλοία και πιο πρόσφατα με το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Chinese Leasing.

Tο Συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2018, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, στο Athenaeum InterContinental Hotel, στην Αθήνα. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να υπάρξει σε βάθος ενημέρωση και απτά αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις στο χώρο της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Slide2Open σε συνεργασία με την Boussias Communications και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και με την Υποστήριξη της A.M.M.I.T.E.C. του Hellenic Management Centre, του Institute of Chartered Shipbrokers και το I.M.E.S.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Βαλτικής, Duncan Dunn, o Πρόεδρος της Standard Bulk Transport Corp., Δρ. Γεώργιος Α. Γράτσος, ο πρόεδρος της Intercargo και διευθύνων σύμβουλος της Anangel Maritime Services Inc., Γιάννης Πλατσιδάκης, ο principal της Tsavliris Salvage Group, Γεώργιος Α. Τσαβλίρης, ο εφοπλιστής και πρόεδρος του ICC-Hellas, Νικόλαος Α. Βερνίκος, ο Δρ. Martin Stopford από την Clarkson Research, η Δρ. Kirsi Tikka από τον ABS, o Yves Kallina από την HSH Nordbank, o Joseph Cipolla από την Wafra Capital Partners Inc., o Cruise Chi από την Bocomm Shipping Leasing (Bank of Communications Finance Leasing), o Paulo Almeida από την Tufton Oceanic, ο Morten Arntzen από την Macquarie Bank, κ.ά.

