Επτά περιστατικά πειρατικών επιθέσεων και ένοπλων ληστειών σε πλοία καταγράφηκαν τον περασμένο Ιανουάριο στην θαλάσσια περιοχή της Ασίας, σύμφωνα με στοιχεία της ReCaap ISC (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre).