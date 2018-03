Ο Νίκος Τσάκος, παρά τις δύσκολες οικονομικά εποχές, οδηγεί την εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ) σε συνεχή οικονομική ανάπτυξη. Η πολύ καλή ναυλαγορά για τα δεξαμενόπλοια έχει συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό όταν κανείς δραστηριοποιείται στον πιο σκληρό και ανταγωνιστικό, παγκοσμίως, επιχειρηματικό στίβο, στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Χρειάζεται να κρατά σταθερά το τιμόνι και να προβλέπει τις εξελίξεις. Ο γιος του καπετάν Παναγιώτη σηκώνει πλέον πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους και γι' αυτό άλλωστε έχει μειώσει τις δημόσιες εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις - εκτός αν αυτές αφορούν τη ναυτιλία. Διευθύνει την επιχείρηση έχοντας το αρχηγείο του σε ένα λιτό γραφείο στο Μέγαρο «Μακεδονία», στη Λεωφόρο Συγγρού.

Χρονιά-ρεκόρ

Το 2015 αποδείχθηκε χρονιά-ρεκόρ για την TEN. Η εταιρεία παρουσίασε πενταπλάσια αύξηση κερδών σε σύγκριση με το 2014, φτάνοντας τα 158,2 εκατ. δολάρια έναντι 33,5 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Τα κέρδη ανά μετοχή έκλεισαν στο 1,69 δολάρια ξεπερνώντας κατά 6 σεντς τις προβλέψεις της Wall Street. Το τέταρτο τρίμηνο η εταιρεία είχε έσοδα 112,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα σε ποσοστό 13,5%. Ο μέσος όρος του ημερήσιου ναύλου για κάθε πλοίο της εταιρείας το 2015 ήταν 25.940 ευρώ έναντι 19.834 το 2014. «Καθώς εισερχόμαστε στο 23% έτος επιτυχούς διαχείρισης της εταιρείας, είμαστε ικανοποιημένοι από τα πολύ δυνατά οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία αυτή τη δεκαετία και κοιτάμε μπροστά στο 2016 ως το καθοριστικό έτος μιας πρωτοφανούς ανάπτυξης», δήλωσε ο Νίκος Τσάκος.

Ναυπηγήσεις - στόλος

Μέσα στο 2016 η ΤΕΝ θα παραλάβει εννέα νεότευκτα πλοία. Συνολικά, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα παραλάβει 15 πλοία, τα περισσότερα από τα οποία είναι ήδη σε μακροχρόνια ναύλωση. Ο όμιλος Τσάκου ελέγχει στόλο 70 πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 6,662 εκατομμυρίων τόνων, εκ των οποίων μόλις 7 είναι φορτηγά, 55 μεταφοράς υγρού φορτίου, έξι εμπορευματοκιβωτίων και ένα LNG.

Είναι πρώτος στη λίστα με τις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που ναυπηγούν δεξαμενόπλοια. Επίσης, είναι πρώτος και στη λίστα με τα περισσότερα δεξαμενόπλοια στον στόλο του ανάμεσα στις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες. Ο Νίκος Τσάκος ανέβηκε στην 45η θέση, από την 54η πέρυσι, στο Top 100 των ισχυρότερων παραγόντων στην παγκόσμια ναυτιλία που συντάσσει η Lloyd's List.

Για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δηλώνει αισιόδοξος: «Στην ελληνική ναυτιλία, τόσο η προηγούμενη γενιά όσο και η νέα έχουν τη σοφία να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες ακόμη και αν αυτές είναι στον μέγιστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ναυτιλία ζει τη μεγαλύτερη κρίση στη σύγχρονη ιστορία της. Όμως, μέσα από αυτή η ελληνική ναυτιλία βγήκε ισχυρή με ελάχιστες εταιρείες-θύματα σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της. Βέβαια, υπάρχει ακόμη ανηφόρα μπροστά».

Στα τέλη του 2015 βραβεύτηκε από τη Lloyd's List ως Ναυτιλιακός Newsmaker της Χρονιάς: «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», είχε δηλώσει τότε ο Νίκος Τσάκος στην ομιλία του αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση της ναυτιλίας, αν και είχε τονίσει ότι η αγορά για τα δεξαμενόπλοια είναι πολύ καλή. Ωστόσο, είχε συστήσει στους πλοιοκτήτες αυτοπειθαρχία σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων. Από τα τέλη του φθινοπώρου του 2014 ο Νίκος Τσάκος είναι πρόεδρος της Intertanko, της Διεθνούς Ενωσης Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων, η οποία αριθμεί 212 εταιρείες, των οποίων ο στόλος αντιστοιχεί σε 3.040 δεξαμενόπλοια συνολικής μεταφορικής ικανότητας 270 εκατομμυρίων τόνων. Επιπλέον, υπάρχουν 300 μέλη που σχετίζονται με αυτή και είναι τράπεζες, πετρελαϊκές εταιρείες και ναυλομεσίτες.

Για πρώτη φορά Έλληνας πλοιοκτήτης -και όχι στέλεχος εταιρείας- ανήλθε στον προεδρικό θώκο και μάλιστα ομόφωνα. Αυτό έχει σημασία, αφού υπέρ του Νίκου Τσάκου τάχθηκε και το λόμπι των Νορβηγών, με επικεφαλής τον Τζον Φρέντρικσεν, που είναι το αντίπαλο δέος του ελληνικού σε έναν κλάδο όπως αυτός της μεταφοράς πετρελαίου, ο οποίος θεωρείται ύψιστης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

«Αποτελεί συνέχεια της παράδοσης των τελευταίων ετών η επιλογή Ελλήνων σε θέσεις ευθύνης διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας, γεγονός που προσδίδει κύρος τόσο στην ελληνική ναυτική οικογένεια όσο και συνολικά στη χώρα μας», επισημαίνει ο ίδιος ο Νίκος Τσάκος. Σε μια χρονική περίοδο όπου Ελλάδα δίνει μάχη για να σταθεί στα πόδια της ενώ προσπαθεί να αρθρώσει λόγο εκτός συνόρων, εκπρόσωποί της από τον επιχειρηματικό κόσμο αναλαμβάνουν τα ηνία διεθνών οργανισμών. Στη ναυτιλία, δε, η Ελλάδα έχει την προεδρία και στην Intercargo, τη Διεθνή Ενωση Ανεξάρτητων Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή του ομίλου Αγγελικούση, Γιάννη Πλατσιδάκη.

Στήριξη της Ελλάδας

Ο Νίκος Τσάκος είναι από τους επιχειρηματίες που στηρίζουν την πατρίδα τους σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Παρά τις «Σειρήνες» που προσπαθούν με το τραγούδι τους να σαγηνέψουν τους Ελληνες πλοιοκτήτες για να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό ώστε να ωφεληθούν οι οικονομίες άλλων ευρωπαϊκών κυρίως κρατών, υπάρχουν και πολλοί που ανθίστανται δυναμικά, αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη.

«Η ελληνική ναυτιλία δεν πρόκειται να φύγει από την Ελλάδα», απαντά σε όλους όσοι τον ρωτούν ο Νίκος Τσάκος και είναι μαζί με τον καπετάν Παναγιώτη από τους πρώτους που δίνουν το παράδειγμα. Στα πλοία του ομίλου η οικογένεια δίνει ελληνικά ονόματα, ως επί το πλείστον, όπως, μεταξύ άλλων, «Οδυσσέας», «Ηρακλής», «Παρθενών», «Αφροδίτη», «Απόλλων», «Αριάδνη», «Αρτεμις», «Αρης», «Αίας», «Πρωτέας», «Προμηθέας», «Προποντίς», «Πένταθλον», «Δέκαθλον». Επίσης, η αγάπη του Νίκου Τσάκου για τον αθλητισμό και ειδικότερα για το ποδόσφαιρο έχει ως αποτέλεσμα να βαπτίζει πλοία της ΤΕΝ με ονόματα που παραπέμπουν στον βασιλιά των αθλημάτων, π.χ. «Eurochampion 2004» προς τιμήν της Εθνικής Ελλάδος που σήκωσε το Ευρωπαϊκό στην Πορτογαλία, «Selecao» αλλά και «Socrates» προς τιμήν της Βραζιλίας. Δύο από τα δεξαμενόπλοια της εταιρείας έχουν το όνομα «Brazil 2014», όπου διοργανώθηκε το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, και «Rio 2016» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ΤΕΝ και ο όμιλος Τσάκου εν γένει είναι από τις εταιρείες που στηρίζουν την ελληνική σημαία και τον Ελληνα ναυτικό. «Στα δεξαμενόπλοια ο Ελληνας ναυτικός είναι ο καλύτερος και κανείς δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Και σε δύσκολες στιγμές οι Ελληνες ναυτικοί ξέρουν πώς να φερθούν. Αρα, όταν έχεις 70 πλοία στους ωκεανούς, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Επίσης, δεν θέλουμε να χαθεί η τεχνογνωσία των Ελλήνων και η δική μας γενιά να είναι η τελευταία ενώ θα είμαστε πρώτη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία. Στην Αγγλία και στη Νορβηγία, όταν σταμάτησε να πηγαίνει ο κόσμος στη θάλασσα, κράτησαν δύο γενιές και μετά εξαφανίστηκαν», τονίζει ο Νίκος Τσάκος.

Το θαλασσινό DNA

Η θάλασσα υπάρχει στο DNA της οικογένειας, η οποία έχει τις ρίζες της στα Καρδάμυλα της Χίου. «Πέρα από την οικογενειακή παράδοση και το πεπρωμένο, ήταν η δική μου αγάπη που με ώθησε στη θάλασσα», συμπληρώνει ο Νίκος Τσάκος, και θυμάται τις πρώτες παιδικές παραστάσεις από τη ναυτιλία: «Μερικές φορές νομίζω πως ακούω ακόμα τον πατέρα μου, αξημέρωτα, στο σπίτι, να είναι στο τηλέφωνο με τον καπετάνιο ενός πλοίου για να αντιμετωπίσει μια κρίση και παράλληλα να προσπαθεί να μη μιλάει δυνατά για να μην ξυπνήσει την οικογένεια». Παράλληλα με τις σπουδές του ταξίδευε συχνά ως μέλος πληρώματος σε πλοία της οικογενειακής εταιρείας. Το αγαπημένο του επιχειρηματικό σλόγκαν είναι ότι «αν πιστεύεις σε κάτι, το ακολουθείς και το στηρίζεις μέχρι να αποδειχθεί σωστό, ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς».

Τα ταξίδια του ανά τον κόσμο είναι πολύ συχνά. «Με κυνηγά το σύνδρομο του Οδυσσέα. Ισως γι' αυτό ταξιδεύω τόσο πολύ και ίσως γι' αυτό νιώθω την ανάγκη να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους και εμπειρίες», λέει ο ίδιος γελώντας. Από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και από εκεί στη Νότιο Κορέα ή την Ιαπωνία όπου ναυπηγούνται πλοία για λογαριασμό του ομίλου, στη συνέχεια στην Κίνα όπου γίνονται επισκευές και μετά στην Ουρουγουάη όπου ο όμιλος έχει ναυπηγεία. Στην ταξιδιωτική ατζέντα έχουν προστεθεί από τα τέλη του 2014 και οι Βρυξέλλες, όπου εκπροσωπεί την Intertanko ως πρόεδρος.

Ο Νίκος Τσάκος τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο Μωραΐτη και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στα τοπικά γραφεία της Tsakos Shipping. Αποφοίτησε το 1985. Για έναν χρόνο έκανε μάστερ στα οικονομικά ναυτιλιακά και εκπόνησε διατριβή με τίτλο «Χρηματιστήρια και Ναυτιλία». Το 1987 επέστρεψε στην Ελλάδα και εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις υπηρετώντας στο Πολεμικό Ναυτικό. Συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση της Global Ocean Carriers.

Το μεγάλο επιχειρηματικό βήμα το έκανε όταν ίδρυσε τη ναυτιλιακή εταιρεία Tsakos Energy Navigation, η οποία είναι μία από τις πρώτες ελληνικές που εισήχθησαν στη Wall Street. Εκτός από ιδρυτής είναι διευθύνων σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της TΕΝ, η οποία συστάθηκε το 1993 και διαχειρίζεται έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η εταιρεία ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Οσλο από το 1993 έως το 2002. Τον Μάρτιο του 2002 εισήχθη και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η μεγάλη αγάπη του Νίκου Τσάκου είναι ο Ολυμπιακός, τον οποίο παρακολουθεί εντός και εκτός Ελλάδας. Σε αντίθεση με άλλους εφοπλιστές που «τρελαίνονται» για τα ακριβά και συλλεκτικά αυτοκίνητα, αυτός... έχει άλλα χόμπι. Για τον λόγο αυτό κυκλοφορεί συνεχώς με το ίδιο αυτοκίνητο. Του αρέσει να διαβάζει, ιδίως τις ατελείωτες ώρες που βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο και στις αίθουσες αναμονής των αεροδρομίων, κάνοντας τον γύρο του κόσμου. Αγαπάει τον κινηματογράφο, ενώ έχει μανία με όλα τα σπορ, και ιδιαίτερα με το σκι, το τένις και το ποδόσφαιρο. Επίσης, μαζί με την οικογένειά του κάνει πολύ συχνά σκι είτε στο εξωτερικό είτε στον Παρνασσό, τον οποίο λατρεύει και γι' αυτό απέκτησε εκεί ένα σαλέ για να μπορεί να πηγαίνει όποτε θέλει. Οσο για τη μουσική, ακούει όλα τα είδη, ανάλογα με τη διάθεση. Αγαπημένος του τραγουδοποιός είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Διακρίσεις

Το 2011 ο Νίκος Τσάκος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Cass Business School για την προσφορά του στη σύγχρονη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Επίσης, πήρε το βραβείο Lloyd's List Award for the Best Tanker Operator in 2006, καθώς επίσης και τα βραβεία Europe's 500 Award το 2005, Lloyd's List Award to HELMEPA for achievement for clean and safe seas το 2004, αλλά και το βραβείο του Καλύτερου Μάνατζερ Διοικήσεως Ναυτιλίας Νέας Γενιάς από το περιοδικό «Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων». Είναι συνιδρυτής του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» μαζί με τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο. Πρόκειται για έναν φιλανθρωπικό οργανισμό ο οποίος πήρε το όνομά του από την αείμνηστη αδερφή του και επικεντρώνεται στη ναυτική έρευνα και παράδοση, καθώς επίσης στην προστασία και εκπαίδευση ταλαντούχων νέων. Είναι ενεργό μέλος στους οργανισμούς:

Independent Tanker Owners Organization (INTERTANKO), πρόεδρος (2014), αντιπρόεδρος (2012-2014), μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (2009 έως σήμερα)

Korean Register (KR) Hellenic Committee, πρόεδρος (2014)

UK P&I Club (2006 έως σήμερα)

American Bureau of Shipping (ABS) (2004 έως σήμερα)

Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) (2003 έως σήμερα)

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), στην οποία ήταν επίσης πρόεδρος (2002-2006)

Ελληνικό Συμβούλιο Det Norske Veritas (DNV) (1999 έως σήμερα)

Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου (GSCC) (1995 έως σήμερα)

Bureau Veritas (BV) (1992 έως σήμερα)