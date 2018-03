Αρχές Μαΐου 2018, αναμένεται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα του επενδυτικού της προγράμματος, με έμφαση την επέκταση του 6ου προβλήτα, η νέα διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, όπως τόνισε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σωτήρης Θεοφάνης, στη διάρκεια της τελετής παράδοσης - παραλαβής της εταιρείας.

Ο ίδιος, τόνισε, ότι οι προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ αφορούν τα εξής: άμεση και δραστική βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, κάτι που προϋποθέτει προμήθειες εξοπλισμού και ανασχεδιασμό των εργασιών, μεταφορά της εμπειρίας που διαθέτει ο τεχνικός εταίρος εκ των τριών επενδυτών (σ.σ. η Terminal Link) και γρηγορότερη έναρξη των υποχρεωτικών επενδύσεων.

Στόχος της νέας διοίκησης είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας και του ελληνικού δημοσίου, επισήμανε ο κ. Θεοφάνης και πρόσθεσε: "η ανάληψη των νέων καθηκόντων αποτελεί προσωπικό στοίχημα για εμένα, αφού σχεδόν 16 χρόνια επιστρέφω στην εταιρεία, την οποία είχα υπηρετήσει την περίοδο 1999- 2002 και με επιτυχία εισήχθη τότε στο Χρηματιστήριο". Απαντώντας σε σχετική ερώτηση επισήμανε ότι το προσωπικό στον ΟΛΘ ΑΕ θα επαναξιολογηθεί "με νηφάλιο τρόπο" και επισήμανε ότι όπου υπάρχουν κενά θα καλυφθούν.

Στο μεταξύ, ικανοποιημένος με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασία, δήλωσε ο CEO της Terminal Link και αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΛΘ, Boris Wenzel, λέγοντας χαρακτηριστικά: "τελικά είμαστε εδώ, κάτι που πολλοί πίστεψαν ή ήλπισαν ότι δε θα συνέβαινε. Ευχαριστώ το ΤΑΙΠΕΔ για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και δηλώνω ικανοποιημένος γιατί παραλάβαμε μία εταιρεία σε καλή κατάσταση, χωρίς χρέη και με υψηλή ρευστότητα. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες είναι μεγάλες, αναφορικά με την αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται από το λιμάνι, προβαίνοντας στη συντήρηση του εξοπλισμού".

Από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Κωνσταντίνος Μέλλιος, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα κάνει το μέγιστο δυνατό για το λιμάνι, αλλά και την πόλη και δήλωσε "ανακουφισμένος" για την θετική έκβαση της διαδικασίας. Παράλληλα, εξήρε το ρόλο των εργαζομένων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι "εκτιμώ ότι το ανθρώπινο δυναμικό της ΟΛΘ ΑΕ θα σταθεί δίπλα και στη νέα διοίκηση". Επίσης, ο απερχόμενος διευθύνοντας σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρης Μακρής, κατά τη σύντομη τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξουν θετικές συνέπειες για την απασχόληση και την οικονομία στην πόλη

Υπογραμμίζεται, ότι κατά την σύντομη τελετή παράδοσης - παραλαβής ο κ. Θεοφάνης παρουσίασε και τους δύο νέους και σημαντικούς συνεργάτες του, στο έργο αναβάθμισης του ΟΛΘ, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, Rui Pinto και τον γενικό διευθυντή Επιχειρησιακών Μονάδων και διευθυντή του ΣΕΜΠΟ, Marc Riondel.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 23 Μαρτίου, μετά την καταβολή του τιμήματος των 231,926 εκατ. ευρώ και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd. Η SEGT Ltd αποτελείται από την "Deutsche Invest Equity Partners GmbH" (47%), την "Terminal Link SAS" (33%) και τη "Belterra Investments Ltd" (20%).