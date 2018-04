Την παραλαβή δύο νεότευκτων δεξαμενοπλοίων τύπου Suezmax από τα ναυπηγεία της Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd ανακοίνωσε η εταιρία Golden Energy, συμφερόντων οικογένειας Ρέστη. Στην τελετή ονοματοδοσίας των πλοίων τελευταίας τεχνολογίας “ ENERGY TRIUMPH” και “ ENERGY TROPHY” ήταν παρών ο κος Βίκτωρας Ρέστης, ενώ η παράδοσή τους είναι προγραμματισμένη για τις 06 Απριλίου 2018.

