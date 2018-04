Η FORWARD MARITIME GROUP INC είναι μια θυγατρική της Arista Group και συμφώνησε με την Yangzijiang Shipbuilding Group να κάνουν αυτό το καινοτόμο σχέδιο στην πραγματικότητα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση

