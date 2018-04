Εκθέτης για πρώτη φορά στα Ποσειδώνια, η ShipServ , πάροχος υπηρεσιών προμηθειών, ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών συναλλαγών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, έχει ετοιμάσει μια σειρά παρουσιάσεων προϊόντων για την παρθενική της εμφάνιση στο Athens Metropolitan Expo που θα διεξαχθούν καθ’ όλη την εβδομάδα της έκθεσης. Η εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, το Νιου Τζέρσεϊ και τη Μανίλα, θα παρουσιάσει ένα νέο της προϊόν, την Έκθεση Επιδόσεων Προμηθευτών (Supplier Performance Report), που βοηθά τους πελάτες να αναλύσουν τις τάσεις και να εντοπίσουν τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Για να αναδείξει περισσότερο τη σημασία του κλάδου της ΤΠΕ στη σημερινή ναυτιλιακή βιομηχανία, η ShipServ θα φιλοξενήσει και ένα σεμινάριο με τίτλο: “Practices in digital procurement & category management. Reduce time, save money, optimize suppliers” («Πρακτικές για τις ψηφιακές προμήθειες και τη διαχείριση κατηγοριοποίησης. Πώς να εξοικονομήσετε χρόνο, χρήμα και να επιτύχετε τη βελτιστοποίηση για τους προμηθευτές»).

Η SAP Ελλάς , ένας από τους φετινούς εκθέτες των Ποσειδωνίων, απευθύνεται στις ναυτιλιακές εταιρείες προτείνοντάς τους προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους προϊόντα ΤΠΕ. Ο κ . Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή αυξανόμενων προσδοκιών και πολυπλοκότητας, επιβάλλεται να επαναξιολογήσουμε τη σημερινή επιχειρηματικότητα και να υιοθετήσουμε πολιτικές που θα επιτρέψουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία να εξελιχθεί και, παράλληλα, να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία, να γίνει πιο οικονομική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες κάθε πελάτη. Προϋπόθεση κάλυψης της ζήτησης είναι να αναγνωρίσουν οι εταιρείες τη σπουδαιότητα τού να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ψηφιακού κόσμου και να ενσωματώσουν την ψηφιακή διάσταση στις εταιρικές πολιτικές τους. Η SAP έχει τα εχέγγυα να βοηθήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation) με ψηφιακή βάση (digital core), μέσω επαγγελματικών δικτύων και εφοδιαστικών αλυσίδων και με τη χρήση της τεχνολογίας Internet of Things (IoT)».

