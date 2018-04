«Το όνομα του Αριστοτέλη Ωνάση είναι συνώνυμο με τα πεδία ενασχόλησης των βραβευθέντων μας, ενώ η Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά είναι οι τρεις θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σύγχρονες οικονομίες. Η συμβολή που είχαν στην έρευνα αυτών των πεδίων οι σημερινοί νικητές είναι τέτοια, ώστε μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι μας έχουν φέρει όχι ένα, αλλά πολλά βήματα πιο κοντά στη γνώση που θα απολαμβάνουμε στο μέλλον» συνέχισε ο κ. Παπαδημητρίου, υπογραμμίζοντας ότι ίδρυμα Ωνάση, είναι υπερήφανο, που στηρίζει τα βραβεία σε συνεργασία με το City of London και το City University/Cass Business School. «Τα βραβεία αυτά απονέμονται για τέταρτη φορά και μας κάνει εξίσου υπερήφανους ότι οι προηγούμενοι νικητές τους συνεχίζουν να διακρίνονται για το έργο τους και να έχουν εξέχουσα προσφορά στους τομείς τους, όπως ο Καθηγητής Eugene Fama, (έλαβε το Βραβείο Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά το 2009), στον οποίο απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών το 2013» κατέληξε.

Οι αποδέκτες των Βραβείων Ωνάση επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ανάμεσά τους δύο νομπελίστες. Η ανακοίνωση των φετινών κινητών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Απριλίου, στο Mansion House -το επίσημο γραφείο του Λόρδου Δημάρχου του City of London- από τον Άλντερμαν Ντέιβιντ Γκρέιβς.

Σε πέντε κορυφαίους ακαδημαϊκούς απονέμονται τα Βραβεία Ωνάση 2018 στα Χρηματοοικονομικά, το Διεθνές Εμπόριο και τη Ναυτιλία. Τρία βραβεία, το καθένα αξίας 200.000 δολαρίων, χορηγούνται από το Ίδρυμα Ωνάση και απονέμονται κάθε τρία χρόνια σε συνεργασία με το Cass Business School, και ειδικότερα με το Κέντρο του για τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και το City of London.

More in this category: