Η συμφωνία αυτή έρχεται λίγες μέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ Ε.Ε.- Ιαπωνίας και Ε.Ε.- Σιγκαπούρης. Επιπλέον τον περασμένο Σεπτέμβριο τέθηκε σε προσωρινή ισχύ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Καναδά και Ε.Ε. (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), με σκοπό να εξαλειφθούν οι δασμοί για το 98 % των εμπορευμάτων στο εμπόριο μεταξύ του Καναδά και των χωρών-μελών της Ε.Ε. Εν μέσω έντονης εμπορικής προστατευτικής πολιτικής από μέρους των ΗΠΑ, η Ε.Ε. προωθεί το ελεύθερο εμπόριο με χώρες στρατηγικής και γεωγραφικής σημασίας.

More in this category: