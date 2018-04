Για 6η συνεχή χρονιά, η Marine Tours διοργανώνει το Συνέδριο Ναυτιλίας "Maritime Trends Conference”, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Divani Hotel Athens, υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του Deree & Alba– The American College of Greece.

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως όπως κάθε χρόνο, η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει στις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου πόρου, αναπτύσσοντας, παράλληλα, τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης Ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα συναντηθούν στα πάνελ του Συνεδρίου, με σκοπό να ανταλλάξουν γόνιμες απόψεις σχετικά με το παρόν και το μέλλον της παγκόσμιας Ναυτιλίας αλλά και να παρουσιάσουν - ο καθένας από τον δικό του τομέα εξειδίκευσης – τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, τη διοργάνωση θα τιμήσουν με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες τους, οι κ.κ. George Lazaridis, Head of Market research & Valuations, Allied Shipbroking Inc, Nikolaos Papanestis, First Vice President in the Oceans’ Industries division of DNB BANK ASA, Dr. Vangelis Tsioumas, Full-time faculty, Deree - The American College of Greece, George Kouleris, Chief Operating Officer, PRIME, Dr. Maria Progoulaki, Representative and Consultant, Green-Jakobsen A/S - Lecturer, Deree – The American College of Greece and teaching fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Erik Green, Managing Director, Green-Jakobsen A/S, Dr. Alexandros Glykas, Naval Architect & Marine Engineer Ph.D, DYNAMARINe, George M. Teriakidis, Regional Business Development Manager, DNV GL, Panos G. Moraitis, CEO of Aspida και Yiannis G. Timagenis, Partner at Timagenis Law Firm (Greece) - LL.B., LL.M, mult. M.C.I.Arb. - Lecturer, Deree - The American College of Greece.

Οι προβλέψεις του περιβάλλοντος για το 2018, οι σύγχρονες τάσεις στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας Ναυτιλίας και τα νεότερα οικονομικά δεδομένα αυτής, τα πιο κρίσιμα νομικά ζητήματα και πως αυτά επηρεάζουν άμεσα τον Κλάδο, οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου και οι εξελίξεις που επιφέρει το νεότερο "κύμα" των μη επανδρωμένων πλοίων, είναι μόνο μερικά από τα άκρως ενδιαφέροντα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Τα 3 πάνελ των ομιλητών θα συντονίσουν οι κ.κ. George C. Xiradakis, Founder-Managing Director, XRTC Business Consultants, Konstantinos Oikonomou CEO, Marine Tours και Dr. Maria Progoulaki, Representative and Consultant, Green-Jakobsen A/S - Lecturer, Deree – The American College of Greece and teaching fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμμετοχή προσφέρεται εντελώς δωρεάν* στα στελέχη των Ναυτιλιακών εταιριών, καθώς το Συνέδριο αποτελεί μία από τις ποικίλες δράσεις, που υλοποιεί η Marine Tours για τη στήριξη και την προαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και να ανατρέξουν στα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών.