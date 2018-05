Πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα αποτελέσματα χρήσης 2017 της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu , του κ. Άγγελου Καρακώστα , Deputy CEO, του κ. Αθανάσιου Λιάγκου , Μέλους του Δ.Σ και Σύμβουλου Διοίκησης, του κ. Tian Chao , General Manager - Financial Dept. και άλλων στελεχών της εταιρείας.

