Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του Ναυτιλιακού Συνεδρίου “6th Maritime Trends Conference”, το οποίο διοργανώθηκε στις 05 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel Athens, από τον εξειδικευμένο -στη διαχείριση ναυτικών ταξιδιών- Οργανισμό, Marine Tours και υπό την Ακαδημαϊκή Υποστήριξη του Deree & Alba – The American College of Greece.

Το Συνέδριο, όπως μαρτυρά και ο τίτλος του “Trends in Crew Management”, στόχευσε στην επιμόρφωση των στελεχών του Κλάδου, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η φετινή διοργάνωση ήταν η 6η κατά σειρά και κατέγραψε κάθε ρεκόρ συμμετοχών, με το «παρών» να δίνουν περισσότερα από 270 στελέχη από 130 ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Ναυτιλιακής κοινότητας.

Η αυλαία του Συνεδρίου άνοιξε με το πάνελ “Market Trends & Conditions” το οποίο παρουσίασε τις προβλέψεις της Ναυτιλιακής αγοράς για το 2018, με συντονιστή του τον κ. George C. Xiradakis, Founder-Managing Director, XRTC Business Consultants.

Στην πρώτη ομιλία με τίτλo “Changing tides in the dry bulk and tanker markets”, o κ. George Lazaridis, Head of Market research & Valuations, Allied Shipbroking Inc, παρουσίασε τις νεότερες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα του ξηρού φορτίου και των τάνκερ, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα τόσο από τη γεωπολιτική αστάθεια, όσο και από τις τριβές μεταξύ των ισχυρών της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο κ. Lazarids έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε σταθεροποίηση του Κλάδου, υπογραμμίζοντας μάλιστα, ότι παρόλο που η ζήτηση στόλων παρουσιάζει κάποια πτώση, το ενδιαφέρον διαγράφει μικρή κλιμάκωση, γεγονός που θα ευνοήσει και τις προοπτικές χρηματοδότησης στη σύγχρονη ναυτιλιακή αγορά.

Τη σκυτάλη παρέλαβε στη συνέχεια ο κ. Nikolaos Papanestis, First Vice President in the Oceans’ Industries division of DNB BANK ASA, με την ομιλία του “Τhe role of financial institutions in a changing maritime environment”, αναπτύσσοντας το φλέγον ζήτημα της χρηματοδότησης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ναυτιλιακό περιβάλλον.

O ίδιος εστίασε σε δείκτες καθοριστικούς για την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές, όπως τα υψηλά επίπεδα εταιρικής διαφάνειας, τα «υγιή» οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η πλήρης συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του KYC και η διατήρηση ενός νέου και τεχνολογικά προηγμένου στόλου.

Το πρώτο πάνελ ολοκλήρωσε η ομιλία του Dr. Vangelis Tsioumas, Full-time faculty, Deree - The American College of Greece, με τίτλο “Human capital as a strategic resource in shipping”, η οποία εστίασε στην καταλυτική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την ευημερία μίας ναυτιλιακής εταιρείας. Ο διακεκριμένος καθηγητής υπογράμμισε ότι το αξιόλογο πλήρωμα παραμένει ανταγωνιστική αναγκαιότητα για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, που θέλει να βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς, ενώ τόνισε την καταλυτική σημασία της καλλιέργειας κοινής εταιρικής κουλτούρας.

Το δεύτερο πάνελ, με συντονιστή τον κ. Konstantinos Oikonomou, CEO, Marine Tours και θέμα “Crew Management Issues”, εστίασε στο κρείσσονος σημασίας ζήτημα της διαχείρισης πληρωμάτων.

Ο κ. George Kouleris, Chief Operating Officer, PRIME, στην ομιλία του με τίτλο “Crewing challenges in the present and future”, παρουσίασε τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στο παρόν, αλλά και σε εκείνες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο προσεχές μέλλον η Ναυτιλία, αναφορικά με το ευαίσθητο ζήτημα της διαχείρισης ανθρώπινου πόρου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Kouleris στις μικρές και μεσαίες Ναυτιλιακές εταιρείες και στον σημαντικότατο ρόλο που επιτελεί ως προς την ανάπτυξή τους, το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο εν πλω όσο και στη ξηρά.

Tη σκυτάλη του πάνελ πήρε στη συνέχεια η Dr. Maria Progoulaki, Representative and Consultant, Green-Jakobsen A/S - Lecturer, Deree – The American College of Greece and teaching fellow, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, με την ομιλία της με τίτλο “Performance evaluation in shipping: more than just an appraisal form”. H Dr Progoulaki ανέπτυξε τη σημασία της σωστής αξιολόγησης της απόδοσης των ναυτικών, τονίζοντας πως μία τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να είναι πότε μονόπλευρη, αλλά απαραιτήτως πολυδιάστατη, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι ο ρόλος του ίδιου του αξιολογητή.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα που προέκυψε από την εν λόγω ομιλία, είναι το γεγονός ότι η ανατροφοδότηση των ναυτικών με τα κατάλληλα δεδομένα, μετά την αξιολόγηση, είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη διαδικασία, για τη διαρκή βελτίωση απόδοσης των πληρωμάτων.

Στη συνέχεια, οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον διεθνούς φήμης ομιλητή κ. Erik Green, Managing Director, Green-Jakobsen A/S και την ομιλία του με τίτλο “Reflective learning in maritime education and training”, σχετικά με την επίδραση της λεγόμενης «βιωματικής μάθησης» στην απόδοση των πληρωμάτων. Ο κ. Green μοιράστηκε με τους συνέδρους την μακρά πείρα του στις τεχνικές βιωματικής μάθησης, ενώ τόνισε ότι οι Ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο την αξία της και να επενδύσουν ευρέως σε αυτήν.

Ο δεύτερος κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε με την ομιλία με τίτλο “The human element and management of risk in the shipping industry” του Dr. Alexandros Glykas, Naval Architect & Marine Engineer Ph.D, DYNAMARINe. Ο Dr. Glykas ανέπτυξε το ζήτημα της διαχείρισης κινδύνου και επεσήμανε τη σημασία ύπαρξης κατάλληλων εταιρικών δομών, με στόχο την προαγωγή μιας κουλτούρας ασφαλείας. Τόνισε, επίσης, πως η αποδοτική συνεργασία μεταξύ του πληρώματος και του προσωπικού ξηράς μπορεί να ευνοήσει τη διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών.

Το τελευταίο πάνελ του συνεδρίου, με τίτλο “Future Shipping Trends”, ανέπτυξε το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον θέμα των νέων τεχνολογιών και τις τάσεις της Νομικής επιστήμης στη Ναυτιλία , με συντονίστρια την Dr Progoulaki.

Στην ομιλία του κ. George M. Teriakidis, Regional Business Development Manager, DNV GL, με τίτλο “Τowards unmanned ships“παρουσιάστηκε αναλυτικά το νέο φαινόμενο των μη επανδρωμένων πλοίων και η επανάσταση που αυτό φέρνει στη σύγχρονη διαχείριση των πληρωμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Teriakidis, τα μη επανδρωμένα πλοία «ήρθαν για να μείνουν» και η διείσδυσή τους στην αγορά προβλέπεται να είναι διαρκώς κλιμακούμενη. Συμβούλευσε, μάλιστα, τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών να προετοιμαστούν για τη νέα αυτή πραγματικότητα, η οποία, πέρα από απειλές, γεννά και νέες ευκαιρίες.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Panos G. Moraitis, CEO of Aspida, με τίτλο “Managing cyber risk - a pragmatic approach” κατά την οποία αναπτύχθηκαν οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, που απειλούν έντονα τη Ναυτιλία. Ο ίδιος μοιράστηκε τις αντίστοιχες εμπειρίες του με τους συνέδρους, επισημαίνοντας πως η προστασία απέναντι σε τέτοιες απειλές αποτελεί περισσότερο ζήτημα εταιρικής κουλτούρας, παρά επενδύσεων, αφού το 90% των ζητημάτων που προκύπτουν, προέρχονται από ανθρώπινη αμέλεια και μόνον το 10% από απειλές τρίτων.

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με την ομιλία “Managing effectively crew claims” του κ. Yiannis G. Timagenis, Partner at Timagenis Law Firm (Greece) - LL.B., LL.M, mult. M.C.I.Arb. - Lecturer, Deree - The American College of Greece, o οποίος ανέδειξε τα συνήθη νομικά ζητήματα που αφορούν τον Κλάδο αναφορικά με τις αξιώσεις πληρωμάτων. Συμβούλεψε δε τα αρμόδια στελέχη να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις των ναυτικών τους όχι μόνον ως νομικές υποθέσεις, αλλά ως υποθέσεις με εμπορική διάσταση. Ο κ. Timagenis τόνισε ότι η πιο αναίμακτη λύση σε μία νομική διαφορά είναι η εξωδικαστική, ενώ επεσήμανε τη σημασία της πρόληψης αναφορικά με τις νομικές αξιώσεις των πληρωμάτων, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της κάθε εταιρεία, πριν οδηγηθεί σε συχνά αδιέξοδους δρόμους δικαστικών διαδικασιών.

Σημαντική στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η κλήρωση που έλαβε χώρα με αντικείμενο τη δωρεάν συμμετοχή στη Ναυτιλιακή Έκθεση SMM – Maritime Trade Fair , η οποία θα διεξαχθεί στις 4 -7 Σεπτεμβρίου 2018 στο Αμβούργο. Τυχερός Νικητής αναδείχθηκε η εταιρεία Costamare Shipping Co SA.