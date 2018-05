H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) χαρακτήρισε την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 το φιλόδοξο σχέδιο της Κίνας «Belt and Road Initiative» ως μια μεγάλη κίνηση για την ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου.