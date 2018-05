«Έχουμε θέσει ως τιμή-στόχο για το Brent τα 90 δολάρια το βαρέλι για το δεύτερο τρίμηνο του 2019», διαμήνυσε στην έκθεση ο Francisco Blanch, επικεφαλής ερευνών της Bank of America για τα εμπορεύματα και πρόσθεσε: «Αναμένουμε ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες οι παγκόσμιες ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου θα ενισχυθούν».

Επισημαίνεται ότι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την απόσυρση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, οι τιμές αργού πετρελαίου έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2014. Παράλληλα η Bank of America στην έκθεσή της προβλέπει η τιμή του Brent κατά μέσο όρο θα κινηθεί στα 70 δολάρια το βαρέλι, ενώ για το 2019 θα ανέλθει στα 75 δολάρια.

Η Bank of America Merrill Lynch σε έκθεσή της την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, μιλάει για ενδεχόμενη αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου, που θα φτάνει τα 100 δολάρια/βαρέλι το επόμενο έτος (2019), λόγω της συρρίκνωσης της προσφοράς και της ισορροπίας της ζήτησης στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

