Η CEO της Navios Maritime Containers Αγγελική Φράγκου, υπέβαλε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 ένα εμπιστευτικό προσχέδιο εγγραφής (confidential draft registration statement Form F-1) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (US Securities and Exchange Commission-SEC) προτείνοντας τη δημόσια εγγραφή εισαγωγής της στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

More in this category: