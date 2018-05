Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε σε συνεργασία με τη ναυτική ακαδημία Warsash School of Maritime Science and Engineering του Solent University με έδρα το Southampton και με ιστορία 70 ετών, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση με διεθνή προοπτική. Η Ναυτική Ακαδημία θα αρχίσει τη λειτουργία της από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στις νέες εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, στην καρδιά του Πειραιά. Η νέα Ναυτική Ακαδημία καλύπτει όλο το εύρος της ναυτικής εκπαίδευσης, αρχίζοντας από αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού (πλοιάρχους και μηχανικούς), αξιωματικούς Yacht και Superyacht και πληρώματα και συνεχίζοντας με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Διοίκηση Λιμένων.

Την απονομή πραγματοποίησε ο καθηγητής Graham Baldwin, πρύτανης του Solent University, παρουσία: του καθηγητή Syamantak Bhattacharya, κοσμήτορα του Warsash School of Maritime Science and Engineering, της Jo Nesbitt, διευθύντριας του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, καθώς και του καθηγητή Ντίνου Αρκουμάνη, τέως πρέσβη της Ελλάδας για θέματα ενεργειακής πολιτικής, τέως αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου City University του Λονδίνου και προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

