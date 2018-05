Άλλες συμμετοχές που ξεχωρίζουν στα φετινά Ποσειδώνια είναι το περίπτερο των Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO), το οποίο θα καταλάβει περισσότερα από 400 τ.μ. εκθεσιακού χώρου με στόχο την προώθηση της ελληνικής τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων λύσεων για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, το περίπτερο της Διεθνούς Ναυτικής & Βιομηχανικής Ένωσης (WIMA), η οποία εκπροσωπεί ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ναυπήγησης πλοίων, ανταλλακτικών και εφοδίων, στις τεχνικές και γενικές ναυτιλιακές υπηρεσίες και στην παραγωγή ναυτιλιακού υλικού, καθώς και η συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφελείας Gastrade, με την υποστήριξη της Gaslog Ltd, η οποία θα αναλάβει το πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης.

More in this category: