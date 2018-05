Πρόκειται για το κοίτασμα Dover, συνολικού βάθους 29.000 ποδιών, το οποίο βρίσκεται 170 μίλια νοτιοανατολικά των ακτών της Νέας Ορλεάνης. Το συγκεκριμένο κοίτασμα αποτελεί το έκτο που εντοπίζει η Shell στην περιοχή «Norphlet play», στα βαθιά ύδατα του Κόλπου του Μεξικό. Στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή η Shell έχει εντοπίσει και άλλα κοιτάσματα, ενώ έχει εγκαταστήσει σε συνεργασία με την Nexen Petroleum Offshore USA Inc. την πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου Appomattox. Η παραγωγή πετρελαίου από την πλατφόρμα Appromattox εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2019.

More in this category: