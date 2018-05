To αίτημα για την ετήσια δρομολόγηση του πλοίου Mykonos Palace των Μινωικών Γραμμών στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στις 11 Ιουνίου 2018.

More in this category: