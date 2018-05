Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Vessels Value παγκόσμιος πρωταγωνιστής, με βάση την αξία του στόλου, αναδεικνύεται η Ελλάδα. Συγκεκριμένα η αξία του ελληνόκτητου στόλου αγγίζει τα $99,82 δις, ενώ την κορυφαία τριάδα συμπληρώνουν ο Κινεζικός Δράκος με αξία στόλου στα $91,70 δις και η Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου με αξία στόλου στα $89,27 δις. Σε απόσταση ακολουθούν οι στόλοι της Νορβηγίας, των ΗΠΑ, της Σιγκαπούρης, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νότιας Κορέας.

Κατά την Vessels Value, το πλοίο του ελληνόκτητου στόλου με την μεγαλύτερη εμπορική αξία είναι το LNG tanker «Fedor Litke», αγγίζοντας τα $277,54 εκ. Το πλοίο βρίσκεται υπό την διαχείριση της Dynagas Holding Ltd, ναυπηγημένο το 2017 στη Νότια Κορέα.

Εν όψει των Ποσειδωνίων, τα οποία αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας για ακόμη μία φορά, η Vessels Value παρουσιάζει ορισμένα άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ελληνική ναυτιλία και τους Έλληνες πρωταγωνιστές της, που διατηρούν σταθερά τα πρωτεία στην διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία

