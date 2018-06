Έχει γίνει πια θεσμός να ξεκινά ο εορτασμός των Ποσειδωνίων με τη καθιερωμένη, μεγάλη δεξίωση του American P&I Club και της ναυτασφαλιστικής American Hellenic Hull. Η δεξίωση δόθηκε την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 στο Ακρωτήρι Restaurant & Club.

Στην όμορφη βραδιά παραβρέθηκαν τα κορυφαία ονόματα της Ελληνικής Ναυτιλίας, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων διεθνών μεσιτικών και τραπεζικών οίκων και εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας κοινότητας. Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση και ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Τα μέλη του American P&I Club, και οι ασφαλισμένοι της American Hellenic από όλο τον κόσμο, επιβεβαίωσαν με την παρουσία τους την αμέριστη υποστήριξη στους δύο οργανισμούς.

Οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαιτέρως τον εφοπλισμό για τη στήριξή του. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου (Club) o Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Μαρινάκης χαιρέτησε τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης.

Ο Jοe Hughes, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Shipowners Claims Bureau, Inc. διαχειρίστριας εταιρείας του Club, δήλωσε σχετικά: «Το American P&I Club και η διαχειρίστρια εταιρεία εκτιμά απεριόριστα την απαράμιλλη υποστήριξη που απολαμβάνει από την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, και η συνεχής αύξηση των μελών και του τζίρου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού.»

Ο Vincent Solarino, Πρόεδρος και COO της Shipowners Claims Bureau, Inc. και Πρόεδρος του Δ.Σ. της American Hellenic Hull, στην τοποθέτησή του έδωσε ένα πιο δημιουργικό τόνο, για να καλωσορίσει το κοινό και να αποδείξει την τεράστια σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για το Club, ερμηνεύοντας ζωντανά το τραγούδι του Frank Sinatra ‘My kind of town’ αλλάζοντας τη Νέα Υόρκη σε Αθήνα.

Ο Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος της American Hellenic Hull, με την σειρά του ευχαρίστησε την ναυτιλιακή κοινότητα για την αδιάλειπτη στήριξη προς την εταιρεία, που σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας κατάφερε να φτάσει τα 2.500 ασφαλισμένα πλοία με ασφάλιστρα που αγγίζουν τα 18.5 εκατομμύρια δολάρια.