Νέο containership παρέλαβε η COSCO Shipping Lines, το «COSCO Shipping Virgo» το οποίο και αποτελεί το πέμπτο μεγαθήριο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας το οποίο ναυπηγήθηκε από τα κινεζικά ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS).

