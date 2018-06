Ήδη από την πρώτη ημέρα της Έκθεσης Ποσειδώνια 2018 ο κ. Kitamura υπέγραψε επιστολή πρόθεσης (Letter of Intent) για συνεργασία με την κινεζική εταιρεία Cosco Shipping στην κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης για δοκιμή scrubber (demo test facility).

Στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενικές εκπομπές ρύπων από τις μεταφορές έως το 2050 (Vision of Zero Emissions) αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών κα Violeta Bulc, με το χαιρετισμό της στα χθεσινά επίσημα εγκαίνια των Ποσειδωνίων 2018, του πιο σημαντικού ναυτιλιακού γεγονότος στον κόσμο: «Η θέσπιση ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε θείο παγκοσμίως δημιουργεί νέες, σημαντικές ευκαιρίες για την ναυπηγική βιομηχανία, με την ΕΕ να ηγείται του τομέα της ανάπτυξης του LNG ως καυσίμου για τη ναυτιλία, μια καινοτομία η οποία προσελκύει έντονο ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές του κόσμου».

More in this category: