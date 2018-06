Ο κ. Νικόλας Κοντοπρίας, Συνιδρυτής της PAN Art Connections Inc. , σχολίασε: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η συμμετοχή μας στη σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018» η οποία, με το κύρος και την ποιότητα των εκθετών και των επισκεπτών της, επί σειρά ετών προβάλλει τις προοπτικές και τις εξελίξεις της παγκόσμιας ναυτικής βιομηχανίας, μιας βιομηχανίας η οποία αποτελεί πάντα το κέντρο των οικονομικών εξελίξεων. Η ελληνική θάλασσα με νησιά διάσπαρτα στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιονίου έχει διαμορφώσει εδώ και αιώνες τον ναυτικό χαρακτήρα των Ελλήνων. Στην έκθεση «ΠΛΕΥΣΙΣ» που φιλοξενείται εδώ, παρουσιάζεται ολοζώντανη η ναυπηγική και η ναυσιπλοΐα των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως τα μέσα του 20ού αιώνα μέσω από 12 ομοιώματα πλοίων. Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη στήριξη και την εμπιστοσύνη της εταιρείας Celestyal Cruises η οποία στέκεται για μια ακόμη φορά αρωγός στον πολιτισμό».

Η Celestyal Cruises , εταιρεία κρουαζιέρας με βάση την Ελλάδα, συμμετέχει φέτος στη μεγαλύτερη διοργάνωση της ναυτιλίας, τα Ποσειδώνια , στηρίζοντας την «ΠΛΕΥΣΙΣ» , μια πρωτότυπη έκθεση για τη Ναυπηγική και τη Ναυσιπλοΐα. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διοργάνωσης, από τις 4 έως και τις 8 Ιουνίου 2018, στο Metropolitan Expo, υπό την αιγίδα της Εταιρείας Οργάνωσης Εκθέσεων POSIDONIA EXHIBITIONS S.A. και της Εταιρείας Συμβούλων Μουσείων PAN Art Connections Inc.

More in this category: