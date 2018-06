O Nabil Ben Soussia, Managing Director της IEC Telecom Middle East and Kazakhstan, είπε: “Εχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με την Thuraya στα Ποσειδώνια 2018. Με την επέκταση του ναυτιλιακού πορτφόλιο της Thuraya στην αγορά του VSAT, μπορούμε πλέον να διαθέσουμε στους πελάτες μας ακόμη μεγαλύτερη γκάμα σε υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και υπηρεσίες – ζωτικής σημασίας εξοπλισμό που θα κρατάει το πλήρωμα σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους, ενώ βρίσκονται μακριά στη θάλασσα.” Η IEC Telecom Group βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Thuraya Telecommunications Company, με στόχο να προσφέρουν στη Ναυτιλία τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Η μακρόχρονη συνεργασία τους είχε ως αποτέλεσμα το επιτυχές λανσάρισμα το 2016 του Orion Edge, καθώς επίσης και του FlexiYacht το 2018, μιας μοναδικής Internet broadband υπηρεσίας, σχεδιασμένης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ειδικά στις ανάγκες των σκαφών αναψυχής.

