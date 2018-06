Το “Greek Maritime Golf Event”, μια πρωτοβουλία των αναγνωρισμένων Ελλήνων P.G.A. Golfers κ.κ. Παναγιώτη και Θάνου Καραντζιά, αποτελεί το κορυφαίο τουρνουά γκολφ αποκλειστικά για διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Μετά τις τρεις συνεχείς επιτυχίες του τουρνουά κατά τα προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017), καθώς και την μεγάλη απήχηση που είχε στο κοινό της ναυτιλίας, αποφάσισαν οι χορηγοί του για φέτος να διοργανωθεί τουρνουά δύο ημερών και στα 2 γήπεδα της Costa Navarino, The Dunes Course και Bay Course. Έτσι, φέτος, το “Greek Maritime Golf Event” θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων –όλοι ηγετικά στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας– έχει οριστεί στους 80. Oι ερασιτέχνες λάτρεις του αθλήματος θα έχουν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν τόσο σε ομαδικό επίπεδο, ομάδες τεσσάρων ατόμων, όσο και σε ατομικό στο The Dunes Course, και στο Βay Course.

Πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις περιμένουν τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά που θα κορυφωθεί, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, με την Τελετή Απονομής των Βραβείων, η οποία θα λάβει χώρα στο εστιατόριο PERO, στο ξενοδοχείο Romanos της Costa Navarino.

Διακρίσεις θα λάβουν οι ομάδες που θα κατακτήσουν την 1η, 2η και 3η θέση στην κατάταξη, καθώς και οι παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες “Longest Drive” και “Closest to the Pin”.

Όπως τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος η διοργάνωση εκτός του διαγωνιστικού μέρους της έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας το σημαντικό έργο του Ιδρύματος “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”.

To “Greek Maritime Golf Event” είναι ένα τουρνουά – θεσμός που αποτελεί πόλο έλξης και σταθερό σημείο συνάντησης σε ετήσια βάση κορυφαίων στελεχών της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίοι συμμερίζονται την ίδια αγάπη και πάθος για το ευγενές άθλημα αλλά και για τον επαγγελματικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.