Συγκεκριμένα ο πρόεδρος και CEO της Mitsui OSK Lines (MOL), ιαπωνικής εταιρείας με σημαντική δραστηριοποίηση στην αγορά των containerships, κ. Junichiro Ikeda, σε πρόσφατη δήλωσή του στους Financial Times, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου, ανέφερε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς containers θα είναι δύσκολο να επωμιστούν ένα εκτιμώμενο κόστος της τάξης των $50 δις. Το κόστος αυτό θα προκύψει από την ανάγκη κατανάλωσης νέων καυσίμων, μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο (LSFO) στα πλοία ή από την εγκατάσταση συστημάτων scrubbers προκειμένου να μπορούν τα πλοία να ανταποκριθούν στις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

