Η METIS CYBERSPACE TECHNOLOGY SA προσφέρει εξειδίκευση στα πεδία της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, του Internet of Things, του Cloud Computing και της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η υψηλή τεχνογνωσία και η παγκόσμια καινοτομία της METIS προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του Ομίλου Olympia, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 80% με στόχο να διευρύνει το εγχώριο και διεθνές δίκτυο συνεργατών της και να συμβάλει στη διάδοση του προηγμένου συστήματος σε ναυτιλιακές εταιρείας σε όλο τον κόσμο.

More in this category: