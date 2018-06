Η Royal Caribbean Cruises Ltd., η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εξαγορά του 66,7% των μετοχών της SilverSea Cruises, η οποία δραστηριοποιείται στις πολυτελείς κρουαζιέρες αλλά και στις κρουαζιέρες εξερεύνησης, έναντι του 1 δις δολάρια.

