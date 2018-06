Πιο συγκεκριμένα, η FARAD παρουσίασε το ψυγείο Marine Gas Oil και το fresh water generator (FWG), ένα μηχάνημα παραγωγής φρέσκου νερού από θαλασσινό νερό. Η SEABRIGHT παρουσίασε τη νέα σειρά στεγανών φωτιστικών LED για χρήση σε όλους τους τεχνικούς χώρους των πλοίων, ενώ η ERMA FIRST παρουσίασε τη νέα της elearning πλατφόρμα, όπου οι χρήστες της θα μπορούν να πιστοποιηθούν για τη διαχείριση του θαλασσίου έρματος και το ERMA FIRST BWTS.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της HEMEXPO, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με τη Singapore Association of Ship Suppliers and Services (SASS), προκειμένου να επιτύχουν να «ανοίξουν» την αγορά της Σιγκαπούρης, η οποία διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο.

More in this category: