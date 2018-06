«Σύμφωνα με το άρθρο 7 και την από 16/6 εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας η συμμετοχή των εταιρειών μας στη διαδικασία παροχής έκπτωσης αφορά στην καταγραφή του κωδικού ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη), ούτως ώστε να πιστοποιούνται οι δικαιούχοι, στην έκδοση του εισιτηρίου και στην ολοκλήρωση διαδικασιών ταυτοποίησης, δηλαδή check in. Τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας για περαιτέρω επεξεργασία και καταγραφή των δικαιούχων.

More in this category: