Το Sevenseas (7seasfund.com), επενδυτικό Fund με έδρα το Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 ότι ήρθε σε συμφωνία με την ελβετική Banque Heritage S.A. για την τοποθέτηση νέων κεφαλαίων στο Fund. Σκοπός του επενδυτικού αυτού σχήματος, συμφερόντων των εταιρειών Diamantis Pateras Maritime Limited και Nautilus Energy Management Corp., είναι η προσέλκυση πρόσθετων επενδυτικών κεφαλαίων, μέσω της θυγατρικής της 7Seas One, προκειμένου αυτά να επενδυθούν σε πλοία ξηρού φορτίου ηλικίας από 4 έως 10 έτη.

More in this category: