Διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πλοήγησης και πλήρως ανανεωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, προσεγμένo σε κάθε λεπτομέρεια (μοντέρνες καμπίνες, self service και a la carte εστιατόρια, bars, σαλόνια, πισίνα, συνεδριακό και εμπορικό κέντρο, ευρύχωρα γκαράζ, κλπ), προσφέροντας υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών εν πλω, πολυτέλεια, άνεση και μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία για το επιβατικό κοινό και ποιοτική μεταφορά για οχήματα και εμπορεύματα.

