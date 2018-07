Η Central LNG Shipping Japan Corporation (CLS), μία κοινοπραξία των ιαπωνικών κολοσσών Kawasaki Kisen Kaisha, Chubu Electric Power Co., Toyota Tsusho Corporation και Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ανακοίνωσε την Παρασκευή 6 Ιουλίου ότι προχώρησε στην παραγγελία ενός LNG πλοίου από την Kawasaki Heavy Industries.

