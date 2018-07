Στα Second hand πλοία , σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Allied Shipbroking,υπήραν αγορές αξίας 2,25 δισ. δολ. για 144 πλοία, εκ των οποίων τα 86 bulkers, τα 26 δεξαμενόπλοια, τα 16 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα τρία πλοία μεταφοράς αερίου.

Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία της VesselsValue καταγράφηκαν παραγγελίες για τη ναυπήγηση 34 πλοίων συνολικής αξίας 4,2 δισ. δολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2017 οι Eλληνες πλοιοκτήτες είχαν τοποθετήσει παραγγελίες για τη ναυπήγηση 44 πλοίων συνολικής αξίας 2,09 δισ. δολ.Συνολικά οι επενδύσεις των Ελλήνων εφοπλιστών για απόκτηση πλοίων ανήλθαν στα 6,4 δισ. δολ. το α’ εξάμηνο με τις αγορές second hand να φτάνουν τα 2,2 δισ. δολ.

