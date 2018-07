Πρόκειται για ένα νέο πλοίο, αντάξιο της πόλης των Χανίων, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 1.922 επιβάτες, 732 κλίνες και 821 Ι.Χ. αυτοκίνητα ή 104 φορτηγά και 110 Ι.Χ.. Αναπτύσσει υπηρεσιακή ταχύτητα 31,50 κόμβων. Διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πλοήγησης και πλήρως ανανεωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, προσεγμένα σε κάθε λεπτομέρεια (μοντέρνες καμπίνες, self service και a la carte εστιατόρια, bars, σαλόνια, πισίνα, συνεδριακό και εμπορικό κέντρο, ευρύχωρα γκαράζ, κλπ.), προσφέροντας υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών εν πλω, πολυτέλεια και άνεση.

