Ο ΟΛΠ στις 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00 διοργανώνει ημερίδα για την Θαλάσσια Επιτήρηση στη Μεσόγειο στα πλαίσια του Ελληνικού Κόμβου που θα γίνει στον ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, Πειραιά. Η ημερίδα αποτελεί βασική δραστηριότητα στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED project "PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Surveillance" (PROteuS).