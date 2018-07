Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, η υπερβάλλουσα χωρητικότητα στα δεξαμενόπλοια έχει οδηγήσει τα κέρδη να κυμαίνονται πλέον στα $6.001/ημέρα για τα Very Large Crude Carriers (VLCCs) κατά μέσο όρο και στα $10.908/ημέρα για τα Suezmaxes, συγκριτικά με τα $60.000/ημέρα και τα $40.000/ημέρα, αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2017. Ο λόγος για τα μειωμένα κέρδη είναι o ολοένα και αυξανόμενος αριθμός πλοίων κατηγορίας VLCC στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, αλλά και η μείωση στην παραγωγή των χωρών μελών του OPEC.

