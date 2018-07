Τα πρώτα βήματα για την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας έκανε η MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd. με το ναυπηγείο της Σύρου κατά τη διάρκεια συνάντησης την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεώριο με τη διοικητική ομάδα του ναυπηγείου, τον επικεφαλής του Αμερικανικού ομίλου ΟΝΕΧ κ. Πάνο Ξενοκώστα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΑΝ κ. Διονύσιο Χριστοδουλόπουλο. Αντικείμενο της επικείμενης συνεργασίας του ναυπηγείου με την ελληνική θυγατρική εταιρεία είναι η παροχή υπηρεσιών στα πλοία τα οποία είτε δεξαμενίζονται είτε επισκευάζονται στο Νεώριο, με την αποκλειστική υποστήριξη Ελλήνων μηχανικών της MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd.

