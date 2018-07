H Αθήνα, ο Πειραιάς και οι Βρυξέλλες βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών για την επέκταση των δραστηριοτήτων των μεσιτών ναυλασφαλίσεων του Λονδίνου, ενόσω η κλεψύδρα για την εφαρμογή του επίπονου Brexit αδειάζει, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η London Insurance and International Brokers Association (LIIBA) την Τετάρτη 25 Ιουλίου.

