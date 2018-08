Η Αθήνα θα αποτελέσει το επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας θαλάσσιου τουρισμού κατά το τριήμερο 25-27 Οκτωβρίου 2018, όπου και θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους.

Επισημαίνεται ότι το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) και της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα στο συνέδριο με θέμα «Cross Sea Challenges for Marinas – Setting the Scene for Collective Development and Growth» το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων θα στραφεί στο πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών μαρινών καθώς και στις δυνατότητες επενδύσεων γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα.

Σημειώνεται επίσης ότι περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και να έρθουν σε επαφή με Έλληνες επιχειρηματίες με σκοπό την δημιουργία επωφελών συνεργασιών γύρω από τον θαλάσσιο τουρισμό.

Τέλος επισημαίνεται ότι 32 ομιλητές Έλληνες και ξένοι έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ενώ σημαντική έμφαση αναμένεται να δοθεί στις προοπτικές ανάπτυξης υποδομών στους τουριστικούς λιμένες της χώρας.